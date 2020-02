Irmãos são presos furtando fios telefônicos em Xinguara

Os irmãos, Renes Paula Barbosa, de 22 anos e Wandrease Silva, de 25 anos, foram presos no final da madrugada da última terça-feira (11) de fevereiro, após serem flagrados furtando fios de cabo telefônico.

De acordo com a Polícia, os irmãos foram flagrados por populares, furtando Fios Óticos na Rua 03 no bairro Itamaraty. A Policia Militar foi acionada e conseguiu prender os acusados em flagrantes, com o material furtado.

A Policia informou que os suspeitos já possuem várias passagens na Polícia, pela pratica de furto e uso de entorpecente.

Eles foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara. (Com informações de Luiz Pereira)