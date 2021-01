Inscrições para o concurso da Polícia Militar do Pará são prorrogadas até 14 de janeiro

As inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Pará foram prorrogadas até as 23h59 do dia 14 de janeiro de 2021. Os candidatos terão até o dia 15 de janeiro para efetuar o pagamento da taxa de inscrição. Os novos prazos serão publicados na edição do dia 8 de janeiro, no Diário Oficial do Estado (DOE).

Neste concurso, são ofertadas 2.405 vagas, sendo 2.310 para praças e 95 para oficiais. As provas serão realizadas em Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

O prazo para envio de documentação por aqueles que necessitam de atendimento especial na realização da prova encerra no dia 15.

Para o cargo de oficial, as provas (objetiva e discursiva) ocorrerão em 28 de fevereiro. Já para o posto de praças, a aplicação dos exames objetivos será nos dias 7 de março (candidatas do sexo feminino) e 14 de março (candidatos do sexo masculino). (Da Redação)