Na manhã desta segunda-feira (11) de janeiro, no distrito Nova Barreiras, no município de Santana do Araguaia, um crime chocou a comunidade local.

Um homem de nome Júlio matou a sua esposa, Taynara com um tiro e em seguida ele tirou a própria vida também com um tiro.

O crime teria ocorrido motivado por ciúmes do marido.(Fonte: Luiz Pereira, com informações de Ariony Divulgações).