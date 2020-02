Homem embriagado mata namorada a facadas e depois vai dormir

Raquel Farias de Oliveira, de 26 anos, foi encontrada morta com ferimentos de arma branca em uma rua do povoado de Turi-Açu, localizado a 70 quilômetros da sede do município de Tailândia. Um rastro de sangue levava até a uma residência onde a mulher morava com o vigilante Mauro Sérgio Rodrigues Evangelista, que dormia quando recebeu voz de prisão.

O crime investigado pela Polícia Civil aconteceu na madrugada de segunda-feira, 25, quando moradores encontraram o corpo da mulher estendido na Rua da Cosanpa. O comandante da PM, major Corrêa, da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar, explicou que por volta de 00h30 a PM recebeu uma ligação do lugarejo sobre a existência do crime. A GU se dirigiu ao local indicado, onde foi constatada a veracidade do fato.

O major relatou que um rastro de sangue indicava de onde a vítima Raquel Farias havia saído. “Seguimos as marcas de sangue e chegamos à residência da vítima, onde ela vivia com Mauro Sérgio, que foi preso em flagrante suspeito pela morte de feminicídio”. O policial disse que havia sangue no piso do imóvel e nas roupas do suspeito, que dormia visivelmente embriagado.

Raquel Farias de Oliveira e o namorado Mauro Sérgio Rodrigues Evangelista se conheceram na escola onde ambos trabalhavam, que fica na Vila Turi-açu. Ela no cargo de educadora, e ele na função de vigia. Os dois passaram para um relacionamento “sério”. Antes de ser encontrada sem vida, a mulher participou de uma festa de carnaval no Distrito de Palmares, que fica nas margens da Rodovia PA-150, na noite de domingo.

(Antônio Barroso/freelancer)