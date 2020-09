Homem é preso por fraude com auxílio emergencial em Ourilândia do Norte

A Polícia Civil de Ourilândia do Norte prendeu, nesta quinta-feira (17), Silas Flor Nascimento por fraude no recebimento do Auxílio Emergencial do Governo Federal, o suspeito utilizava os celulares das vítimas para ter acesso às parcelas do benefício.

Três vítimas procuraram a Delegacia da Polícia Civil, onde relataram que Silas, sob o pretexto de ajudá-las a receber o benefício, transferia o dinheiro das parcelas já liberadas para outra conta bancária. Segundo a polícia, ele recebeu irregularmente mais de R$ 4 mil.

O delegado da Polícia Civil, Carlos César, disse que, após as denúncias, deu início às diligências, acompanhado do investigador Brito, e conseguiu localizar o suspeito, que confessou o crime de estelionato.

“O suspeito informou que prometia às vítimas que faria o adiantamento do benefício e, de posse do aparelho celular das vítimas, enviava o código e o número do cartão digital para outro criminoso, o qual conseguiu transferir os valores para uma conta do banco Mercado Pago,” explicou o delegado.

O inquérito policial foi aberto para apurar as circunstâncias dos fatos e identificar os demais envolvidos no esquema criminoso.

(Por Dayse Gomes)