Elemento tenta aplicar golpe em policial militar e vai parar no xilindró em Parauapebas

Foi preso na última segunda-feira (2) e apresentado na 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas, um elemento de alta periculosidade identificado como Nazareno Borges Leitão, que para aplicar golpes em aplicativos de compra e venda, como o OLX, por exemplo, usava nomes falsos, inclusive, chegando a se passar por um agente do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN).

A casa caiu para ele graças a uma tentativa de golpe que não foi concretizada, quando o malandro tentou enganar um policial militar de Parauapebas na compra de um cordão de ouro avaliado em R$ 17 mil. De acordo com informações repassadas à reportagem, Nazareno chegou a negociar o valor, tentou fingir que a quantia foi paga, contratou um motoboy para buscar o produto, e foi aí que o militar desconfiou que a quantia não estava na sua conta, fez questionamentos ao motoqueiro e conseguiu chegar até o elemento que já tinha aplicado vários golpes em Parauapebas. Nazareno recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Seccional de Polícia Civil.

Ao ser apresentado para a Delegada Ana Carolina, imediatamente as investigações foram intensificadas e a situação de Nazareno foi ficando cada vez pior, tendo em vista que ele apresentou nomes falsos, porém, a polícia descobriu sua verdadeira identidade e consequentemente descobriu que pesa contra ele as acusações de dois homicídios em Ananindeua-PA. “Inclusive, identificamos que já constava no sistema um mandado de prisão preventiva, que demos voz hoje e também um mandado de prisão de sentença condenatória por homicídio. Certamente o individuo não responde por outros crimes por usar nomes falsos”, relata a delegada, afirmando que Nazareno recentemente aplicou o golpe de venda de uma Carteira Nacional de Habilitação ao se passar por um agente do DETRAN de Belém do Pará, que inclusive, também foi vítima do estelionatário.

O golpe

Em declarações prestadas ao Pebinha de Açúcar, a Delegada Ana Carolina detalhou como Nazareno aplicava golpes em Parauapebas. “Ele utilizava o aplicativo WhatsApp e se identificava como agente do DETRAN pelo nome de Samuel Monteiro. Fazia compras pelo OLX e falsificava / fraudava depósitos, mantava prints e envelopes vazios e contratava o serviço de motoboy para buscar as mercadorias. As pessoas viam pelo aplicativo do celular os supostos créditos e não se atentavam que os valores estavam bloqueados nas contas bancárias e acabavam liberando a mercadoria. Aqui na delegacia ainda não conseguimos levantar o número de golpes, mas, mais de 20 pessoas já procuraram a Seccional de Parauapebas para denunciar”, relata a delegada, pedindo para que as pessoas sejam mais criteriosas ao fazer algum tipo de compra e venda pela internet. “Dificilmente uma pessoa do bem que compra uma mercadoria irá mandar um motoboy buscar, se isso acontecer, já é um bom motivo para se desconfiar. 90% dos casos de estelionato em Parauapebas são oriundos das compras via aplicativo OLX”, alerta Dra. Ana Carolina.

Ameaças e agressões Na Seccional de Polícia Civil, o malandro Nazareno Borges Leitão ainda usou da covardia ao agredir fisicamente com pontapés o repórter policial Caetano Silva e também com ameaças intimidadores, afirmando que ao sair de lá iria o procurar.