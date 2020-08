Curionópolis (PA): Casal é executado com tiros de pistola 380

A Polícia Civil ainda não tem um suspeito para a execução, na noite de terça-feira (11), do casal Arlindo Setubal dos Santos, 56 anos, e Francisca Lucirene Alves do Nascimento, 65. O crime aconteceu na vicinal Barra do Cedro, em Curionópolis.

Marido e mulher foram executados a tiros de pistola calibre 380 e revólver, conforme as cápsulas encontradas no local, todos disparados na cabeça.

Os corpos foram encontrados pelo caseiro da propriedade, que todas as manhãs tomava café com o casal. (blog do zedudu)