CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: Iniciada Operação “Festas Seguras”

Teve início nessa quinta-feira, 3, a operação “Festas Seguras”, realizada pela Polícia Militar, DETRAN e Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Conceição do Araguaia (DMTRAN). A operação foi iniciada por volta das 8h, em frente a sede do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM), com exposição das novas viaturas policiais e giro pelo centro da cidade. Em seguida foram iniciadas as atividades, como blitz de trânsito e rondas ostensivas.

Conforme o major Holanda, comandante do 22º BPM, a operação objetiva proporcionar mais segurança aos cidadãos neste final de ano, inibindo e coibindo possíveis ações de marginais e criminosos, além de garantir o cumprimento das diversas medidas sanitárias de prevenção a Covid-19. Segundo ele, a operação também contemplará os municípios de Floresta do Araguaia e Santa Maria das Barreiras e será realizada até o dia 4 de janeiro de 2021. (Da redação)