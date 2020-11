CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: Carga irregular de madeira é apreendida pela SEMMA

Uma carga irregular de madeira contendo aproximadamente 22 metros cúbicos da espécie jarana foi apreendida na segunda-feira, 23, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Conceição do Araguaia (SEMMA). Segundo o motorista do caminhão, que foi abordado no Posto Fiscal na divisa Pará – Tocantins, a carga seguia de Rurópolis-PA com destino ao Estado da Bahia.

Os fiscais da SEFA (Secretaria de Fazenda) suspeitaram da documentação apresentada pelo condutor do veículo e acionaram a equipe de fiscalização da SEMMA, que constatou que a mercadoria transportada se diferenciava da descrição na nota, caracterizando “nota fria”. O carregamento foi apreendido e se encontra na custódia da Prefeitura de Conceição do Araguaia.

(Delmiro Silva, do A Notícia)