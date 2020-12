CASA DE TÁBUA: Homem é executado em sua moradia na Colônia Condespar

Paulo Fernando da Silva, popularmente conhecido como Paulinho, de 39 anos, foi executado na Colônia Condespar, no Distrito de Casa de Tábua, Município de Santa Maria das Barreiras.

Era por volta das 22 horas da última segunda-feira (14), quando dois homens chegaram em uma moto à casa de moradia da vítima o convidando para pescar. Ao serem atendidos, os indivíduos adentraram na residência, momento em que a vítima se aproximou e recebeu um disparo de espingarda próximo ao ouvido.

Após a execução, os assassinos cortaram um dedo da mão da vítima e evadiram-se do local tomando rumo ignorado.

O agente investigador esteve no local do crime para os procedimentos legais. Ainda não se sabe a motivação do crime ou a identidade dos criminosos. (Da Redação, com informações de Domingos Ribeiro)