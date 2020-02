CANAÃ DOS CARAJÁS:Mulher encontrada morta

Bruna dos Passos Ferreira, 29 anos, viúva do jovem Aylan Lima Lima, 18 anos, assassinado no domingo (9), ao tentar estuprar duas mulheres em Parauapebas, foi encontrada morta na madrugada desta sexta-feira (14), na casa em que morava, em Canaã dos Carajás, por uma amiga.

Ela estava sentada em um botijão de gás, com um fio várias vezes enrolado no pescoço, desacordada. A amiga ainda chegou a chamar o Samu, que removeu Bruna a um hospital, mas não foi possível reanimá-la.

Pessoas próximas da mulher contam que, após a morte do marido, ela passou a apresentar sinais de depressão, possivelmente pelas circunstâncias em que Aylan morreu, o que a teria levado a tirar a própria vida.

Aylan Lima Lima invadiu uma casa na madrugada de domingo (9), esfaqueou e tentou estuprar uma mulher cujo marido estava viajando. Ela gritou por socorro e foi acudida pela mãe, também vítima de tentativa de estupro e de assassinato.

A mulher entrou em luta corporal com Aylan e conseguiu feri-lo duas vezes com a mesma faca com a qual ela a ameaçava. O estuprador acabou morrendo. Caetano Silva