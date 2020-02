Bingo não é realizado em rio maria, população se revolta e fica no prejuízo

População empolgada, prêmios valiosos, mas a expectativa virou prejuízo. Um bingo denominado “Show de Prêmios de Rio Maria” virou caso de polícia na cidade.

O sorteio de R$ 2.000,00 ou 100 caixas de cervejas, R$ 3.000,00 ou 3 novilhas, R$ 5.000,00 ou 5 novilhas e 2.000,00 e mais uma moto POP 100 0KM não aconteceu na Feira Coberta João Joaquim Gomes e a população que adquiriu as cartelas no valor R$ 20,00 cada ficaram no prejuízo estipulado pelos organizadores em mais de R$ 10,000,00 (Dez mil Reais).

Os organizadores do bingo, Antônio Leite (Panificadora Sabor Goiano), Junior – Produções e Douglas Martins subiram ao palco para oferecer duas propostas à população que estava na feira – uma delas dividir o valor de R$ 10.000,00 para os quatro prêmios ou adiar o sorteio para 15 dias, mas a proposta não foi aceita pelos compradores da cartela que gerou uma grande confusão.

Uma guarnição da Policia Militar foi acionada pelos populares que ainda tentou chegar a um acordo, mas sem sucesso. Segundo o sargento Sílvio Costa Lima que atendeu a ocorrência – o caso foi encaminhado a DEPOL de Rio Maria e aguarda a população se manifesta e prestar queixa do ocorrido.

Antônio Leite, ao ser contatado pela nossa reportagem disse que, apesar de aparecer na cartela do bingo como organizador, não fazia parte do mesmo, apenas patrocinava.

Ao entrar em contato com Douglas Martins, ele relatou que o caso de todo transtorno foi ocasionado por um desentendimento entre os sócios que organizam o Bingo, mas que o caso já está sendo resolvido e uma nova data para o sorteio será divulgada em breve. Os organizadores tentaram entrar em acordo mas uma parte da população não aceitou, logo a polícia militar tentou fazer o mesmo, mas não obteve êxito no acordo. Com informações de Blog do José Augusto