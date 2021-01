Bandidos sequestram pais de funcionário do Santander em Marabá e tentam roubar o banco

Na manhã desta segunda-feira, 11 de janeiro, por volta de 9 horas, policiais civis de Marabá saíram em disparada da Seccional Urbana da Nova Marabá em direção à Agência do Santander, localizada na Folha 31, Nova Marabá.

As informações preliminares dão conta do crime conhecido como “sapatinho”, quando bandidos sequestram parentes de um gerente de banco para forçá-lo a abrir o cofre da agência bancária e eles roubarem o dinheiro.

De acordo com as informações levantadas pelo Portal Correio de Carajás, os bandidos sequestraram o pai e a mãe de um funcionário (ainda não há informações sobre o cargo dele no banco) que residem na Folha 27, próximo à Concessionária Samurai.

Neste momento, sete viaturas das polícias Militar e Civil estão na porta da agência do Santander para tentar entender o que aconteceu e libertar os pais do funcionário e prender os bandidos. Nenhuma autoridade policial falou com a Imprensa ainda.

A Reportagem do CORREIO levantou, por volta de 9h45 desta segunda, que os bandidos entraram na casa do funcionário do Santander, de prenome Pedro, na madrugada desta segunda-feira. Seus pais residem com ele e foram levados e deram prazo de até meio dia de hoje para ele conseguir o dinheiro. Por enquanto, não se sabe a quantia que exigiram. (Correio de Carajás)