PAU DARCO: População reelege Fredson Pereira com 47,58% %

Fredson Pereira (PODEMOS) entra para a história como o segundo prefeito reeleito no município de Pau D’arco, Pará. 47,58% dos moradores do município confirmou a aprovação da sua gestão. Com esta eleição Fredson comemorou a sua quinta vitória consecutiva em disputas como candidato. Com 40 de idade, casado, pai de quatro filhos – Fredson também se consolida positivamente na história política pela a sua boa avaliação como administrador do município de Pau D’arco, onde é registrado oficialmente o alto índice de satisfação da população com status de cidade boa para se morar.

O prefeito reeleito é o mais velho de cinco irmãos, filho de uma família de camponeses da localidade de Santo Antônio, zona rural do município. Formado em administração – Fredson representa o sonho de muitos filhos de Pau D’arco. Ele começou sua carreira política em 2000 quando foi eleito vereador e em seguida reeleito duas vezes. Após ter assumido o cargo de Presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Pará (COSEMS/PA), em 2016, Fredson foi conduzido ao cargo de prefeito municipal de Pau D’arco e agora recebeu o certificado de prefeito aprovado sendo reeleito com larga maioria dos votos.

O segundo colocado na disputa do último domingo (15) foi Domingos Enfermeiro (SOLIDARIEDADE), que obteve 28,11% dos votos do eleitorado de Pau d’Arco. Maurício Cavalcante (MDB) foi o terceiro colocado com 24,30% dos votos.

AÇÃO: Após a eleição Fredson viajou a Brasília para trabalhar a colocação de emendas no orçamento federal para 2021, “Não podemos perder tempo, toda nossa equipe já está voltada aqui para Brasília, onde pretendemos inserir R$ 20 milhões no orçamento da união para o próximo ano”, explicou Fredson ao portal A Notícia – An10.

OBRAS: Fredson falou ainda que para 2021, a sua gestão estará focada sobre tudo em obras e ações estruturantes, “Vamos construir mais asfalto, inaugurar o hospital municipal – um investimento de R$ 5 milhões em estrutura e aparelhamento, implantar o sistema de água no setor Vale da Benção, construir 300 casas populares do programa casa amarela e verde (antigo minha casa minha vida) e adquirir maquinário para os setores de obra e agricultura; são essas nossas metas aqui em Brasília, além de outras demandas ordinárias”, disse Fredson. Além da agenda institucional, Fredson também se reunirá com empresários com vistas a trazer emprego e renda, através da instalação de empresas no município. (Da Redação)