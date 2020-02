Vila São Raimundo: Casal em moto perde a vida ao colidir com caçamba

A Polícia Civil deve abrir inquérito para apurar as circunstâncias do acidente de trânsito que tirou a vida de duas pessoas na tarde do último domingo (2) em Marabá, nas proximidades da Vila São Raimundo. As vítimas forma identificadas como Maria Lopes Castro, de apenas 16 anos de idade, e Gilson Rodrigues da Silva, de 24 anos.

As vítimas estavam em uma motocicleta e colidiram com a traseira de uma caçamba. Embora o acidente tenha ocorrido durante o dia, as condições de visibilidade da via (estrada do Rio Preto) não eram as melhores devido à poeira. A moto em que as vítimas andavam era um Yamaha Lander, de 250 cilindradas.

A julgar pelas fotos que circulam em redes sociais, o casal realmente se chocou na traseira da caçamba, que ficou com o para-choque traseiro parcialmente empenado. O detalhe é que nem Gilson, que pilotava a moto, nem Maria, que estava na traseira do veículo usava capacete. Os dois morreram na hora, sem tempo para socorro.

Há informação de que Gilson e Maria eram habitantes da Vila São Raimundo e estavam morando juntos havia apenas duas semanas. O pedido de remoção dos corpos foi feito pelo delegado Erivaldo Campelo ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá às 17h15. (Chagas Filho)