Trecho em obras na BR-155 entre Sapucaia e Xinguara provoca três acidentes em menos de 48h

Uma Cratera aberta em um trecho da Rodovia BR-155 entre Sapucaia e Xinguara, que está em obras, para colocação de bueiro, provocou três acidentes em menos de 48h esta semana. A falta de sinalização adequada no local, pode ter sido a principal causa dos acidentes.

O primeiro acidente aconteceu na noite da última segunda-feira (12), por volta das 22h30, quando um carro FIAT STRADA placa OTZ 5485, caiu no buraco tendo perca total. O local fica localizado a cerca de 6 km da cidade de Sapucaia sentido Xinguara.

De acordo com informações da Policia Militar de Sapucaia, quando a guarnição chegou no local, o motorista e demais ocupantes do carro, já haviam sido encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Xinguara com escoriações pelos pelo corpo.

O segundo acidente aconteceu na madrugada de terça-feira (13) de outubro, por volta de 01h30, o senhor Marlos Petrucio Rodrigues, a caiu no buraco com sua motocicleta TITAN FAN cor preta sem placa.

Quando os Policiais Militares, chegaram no local encontraram a vítima deitada com ferimentos no rosto. Ele foi encaminhado sem gravidade para o Hospital Municipal de Sapucaia.

O terceiro acidente aconteceu na quarta-feira 14, quando uma Caminhonete HILUX cor prata, também caiu dentro do buraco. A frente da caminhonete ficou destruída. O motorista, morador de Xinguara não se feriu.

A ocorrência foi registrada pela equipe policial do 85º Pelotão Destacado de Sapucaia, composta pelo 1º Sargento Telles, Cabo Teixeira e soldado Joaquim.

(Luiz Pereira)