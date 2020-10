TRE monta preparativo de logística para as Eleições 2020 no Pará

Segundo o diretor-geral do TRE-PA, Osmar Frota, o Tribunal Superior Eleitoral e a Fundação Nacional do Índio (Funai) estão preocupados com a questão de possível contaminação dessa população pelo vírus da Covid19.

Frota informa ainda que, no total, são 15 municípios com eleitores indígenas, e a cidade que tem mais eleitores dessa categoria fica localizada em Jacareacanga, no sudoeste do Pará.

O diretor ressalta que, faltando menos de um mês para o pleito, toda a logística para garantir a realização da Eleição está sendo cumprida no cronograma certo. “Já assinamos contrato com empresas responsáveis pela distribuição e recolhimento das urnas no dia do pleito. É realizado o transporte multimodal. São cerca de 42 aeronaves para o transporte das urnas, motos, carros, lanchas, tudo para garantir agilidade na totalização dos votos”.

Segundo ele, os locais mais difíceis são no arquipélago do Marajó, nas cidades de Chave e Afuá, e também na região sudoeste do Pará, como Itaituba, Novo Progresso e Jacareanga. No Pará, são mais de 1.900 locais de votação que ficam nas zonas rurais, 888 em regiões ribeirinhas.

