Sul do Pará: PM prende no Distrito Nova Canadá, homem acusado de roubar carro em Canaã dos Carajás

Ângelo Pablo Carvalho Silva, de 23 anos de idade, foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Nova Canadá, município de Água Azul do Norte, no sul do Pará. Ângelo é suspeito de roubar o carro de uma mulher em Canaã dos Carajás, na sexta-feira (3) de abril.

De acordo com informações da Policia Militar de Canaã dos Carajás, dois homens estavam em uma moto, quando o garupa, armado, desceu ameaçando a vítima, que foi obrigada a entregar o veículo. A Polícia Militar das cidades vizinhas foi informada sobre o assalto.

Os policiais militares Lopes, Janielson e Diniz, lotados no Distrito Nova Canadá,

conseguiram identificar o veículo e prender o suspeito, que foi levado para a delegacia de Água Azul do Norte.

Ângelo Pablo já tinha passagem pela polícia. Ele será autuado por roubo, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, isso é, o cometimento da infração penal por mais de uma pessoa.

O delegado da Polícia Civil de Água Azul do Norte, Carlos César, informou que o homem suspeito de ser o segundo assaltante já foi identificado e está sendo procurado. A vítima esteve na delegacia, onde prestou depoimento e retirou o veículo. (Com informações do repórter Juscelino Show de Tucumã e da Polícia Civil)