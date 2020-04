Sobe para 49 o nº de infectados pelo novo coronavírus no Pará

A Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) confirmou mais quatro casos do novo coronavírus no estado. A informação foi divulgada pelas redes sociais da Sespa pela tarde e atualizada na noite desta quinta-feira (2). Com as atualizações, o Pará registra agora 49 infectados pelo vírus.

De acordo com a Sespa, três pacientes são idosos. Veja os novos casos:

• Homem, 65 anos, de Belém.

• Homem, 64 anos, de Belém.

• Homem, 64 anos, de Ananindeua.

• Mulher, 26 anos, de Belém.

A Sespa não informou como esses pacientes contraíram o vírus, se foi um caso importado ou por transmissão comunitária. Além disso, não há informações sobre o estado de saúde dos infectados.

O Pará possui um óbito registrado pela Covid-19. Além disso, 43 casos seguem em análise e 952 foram descartados, de acordo com o último boletim da Sespa, às 19H.

Entre os 49 confirmados até esta quinta-feira (2), a maioria dos infectados está entre a faixa etária de 20 a 50 anos, com 34 casos. Segundo os números, 25 dos pacientes diagnosticados são mulheres, 23 são homens e uma criança não teve o sexo identificado.

(Com informações de G1)