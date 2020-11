Sefa apreende mais de 10 mil garrafas de bebidas alcoólicas sem nota fiscal no sudeste do Pará

Segundo a Sefa, no total foram apreendidas 6.048 garrafas de cerveja do tipo long neck; 2.688 garrafas de vodka com limão e 1.728 garrafas de whisky. Dois Termos de Apreensão e Depósito no valor total de R$45,700 mil foram emitidos referente ao ICMS mais multa. O pagamento do tributo foi realizado ainda no domingo e as mercadorias foram liberadas.