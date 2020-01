SAÚDE NO PARÁ: Hospital das Clínicas lança Cartilha de Saúde da Criança Cardiopata

A Fundação Hospital de Clinicas Gaspar Vianna (FHCGV), centro de referência em tratamento de crianças cardiopatas no Pará, observando às dificuldades dos pacientes, tais como a complexidade do tratamento, os custos elevados, a manutenção de um centro de cardiologia e cirurgia cardíaca pediátrica, ou ainda pela falta de informação sobre os problemas cardiológicos do paciente, criou uma Cartilha de Saúde desenvolvida pelos profissionais da Cardiologia Pediátrica da unidade.

A publicação tem o objetivo de ajudar a criança portadora de cardiopatia, assim como orientar os profissionais envolvidos no seu cuidado a ter o conhecimento dos principais aspectos relacionados sua doença e reunir o maior número de informações possível para auxiliar o tratamento no Hospital de Clínicas ou em outra unidade de saúde.

Na cartilha, constam informações individualizadas da criança, como a sua identificação, descrição do problema cardiológico, cuidados e orientações aos pais e aos profissionais de saúde que estarão responsáveis pelo atendimento.

“Acreditamos que será uma ferramenta importante para manter a continuidade do atendimento destas crianças e atuar de forma preventiva, reduzindo complicações e o número de internações hospitalares muitas vezes por desinformação”, acrescenta o cirurgião cardiovascular, Marco Travessa.

