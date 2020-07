Primeira pesquisa Doxa registrada em Mãe do Rio mostra o atual prefeito como o grande favorito

Se a eleição fosse hoje, o atual prefeito de Mãe do Rio, Doido Rabelo, se reelegeria por mais um mandato prefeito da cidade. É o que aponta a primeira pesqusa registrada no TRE sob o nº PA-06669/2020 da DOXA realizada no período de 23 a 26 de Junho de 2020 com 300 entrevistas aplicadas nas áreas urbana e rural do Municipio. Doido Rabelo se reelegeria com 33,2% das intenções de voto. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos na amostra. A pesquisa teve o objetivo de avaliar o governo de Doido Rabelo, Helder Barbalho e Bolsonaro. Além disso a pesquisa mostra as perspectivas eleitorais para 2020.

ESPONTÂNEA: Na pergunta espontânea, em que não se apresentam os nomes dos pré-candidatos, Doido Rabelo aparece na frente com 17,7% das intenções de voto. Em segundo lugar vem Badel com 8,6%. Nana ficou com 2,6%; Soyar aparece com 1,9%; Leia e Liliane ficaram com 0,8%. Carlinhos, Natam e Walter, todos ficaram com apenas 0,4%. Os eleitores indecisos e os que tem intenção de anular ou votar em branco somam 66,6%.

ESTIMULADA: Quando se estimula, isto é, são apresentados os nomes dos pré-candidatos, Doido Rabelo vai para 33,2%. O ex-prefeito Badel fica em segundo lugar com 20,7%. Soyar aparece com 10,5%. Nana vem logo em seguida com 8,6%. Leia vem em quinto lugar com 4,1%. Na sexta colocação aparecem empatados Liliane e Walter, ambos om 2,3%. Em último lugar vem Natan com apenas 0,4%. Branco/Nulo somam 5,5; e indecisos, 12,4%.