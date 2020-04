Prefeitos se pronunciam sobre recomendação do MPF

Na última quarta-feira (01) foi enviado uma recomendação do Ministério Público Federal aos munícipios Redenção, Água Azul do Norte, Bannach, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Sapucaia, Xinguara, Ourilândia do Norte, Pau D’Arco, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Araguaia e Tucumã.

A recomendação solicita o fechamento dos comércios locais como prevenção de contaminação por Coronavírus (COVID-19).

Nossa reportagem tentou entrar em contato com os prefeitos da região para obter uma resposta se o comércio continuaria aberto ou abririam um decreto de fechamento. O prefeito de Redenção Iavé Carlo (PMDB) ainda não se posicionou a respeito do documento enviado pelo MPF, e o comércio da cidade continua funcionando com seus devidos cuidados.

Fredson Pereira (PSDB), prefeito do município de Pau D’Arco diz que irá publicar o decreto de fechamento dos comércios novamente e que esperará a reação dos comerciantes para que outra medida seja tomada.

O prefeito de Conceição do Araguaia, Jair Martins (PMDB) diz que não há condições de fechar o comércio local, pois o município depende praticamente da renda e desenvolvimento do comércio local. O prefeito realizou uma reunião com a Associação Comercial (Acir), e até o momento foi decidido que o comércio continuará aberto. Todas as lojas deverão tomar o devido cuidado, como a utilização de álcool em gel, e um distanciamento proporcional dos clientes. O município já está encaminhando uma resposta ao MPF pedindo compreensão.

(Júlia Mahraia/ da redação)