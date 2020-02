PARAUAPEBAS: Motorista atira na cabeça do colega após culpá-lo por demissão

O motorista Diego Egleyser Soares de Miranda, 32 anos, atirou no ex-colega de trabalho, Natanael Torquato, 42 anos, na noite desta quarta-feira (5). O tiro atingiu acima do olho esquerdo da vítima e Natanael está em coma induzido no Hospital Geral de Parauapebas (HGP).

A tentativa de homicídio aconteceu no Bairro da Paz e o atrito entre ambos foi iniciado em uma discussão através de um aplicativo de troca de mensagens. Ambos trabalhavam na mesma empresa e Diego, o autor do disparo, acusava Natanael de ser responsável pela demissão dele.

Na noite de quarta, depois de nova discussão pela internet, Diego foi até a casa da vítima. Ao chegar no local o atirador chamou o ex-colega e o atingiu utilizando um revólver calibre 32. A polícia fez buscas para prender o acusado, mas Diego está foragido após o crime.

(Theíza Cristhine com informações da TV Correio Parauapebas)