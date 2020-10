Paraense morre em acidente com prateleiras de supermercado no Maranhão

A paraense Elane de Oliveira Rodrigues, de 20 anos, é a vítima do desabamento das prateleiras supermercado Mix Mateus Atacarejo, onde trabalhava. A jovem foi esmagada após a queda das estruturas, que desabaram em efeito dominó na noite da última sexta-feira, 2, na cidade de São Luís, no Maranhão.

Elane nasceu na cidade de Viseu, no nordeste do Pará, e havia morado em Ananindeua, na grande Belém. Ela estava no trabalhando no local há apenas três meses. “Ela estava tão feliz com a vaga de emprego, pois tinha pouco tempo que ela tinha na empresa”, contou Ruan Alysson, primo da vítima. “Ela havia começado a trabalhar como repositora no supermercado havia apenas três meses”, afirmou o familiar da Elane.

Ao menos oito pessoas também ficaram feridas no acidente que vitimou Elane. Imagens do circuito interno de segurança mostram o momento em que as prateleiras começam a cair e o desespero dos clientes. Ainda não há informação sobre o que causou a queda. Uma das estruturas desabou e as outras caíram em um efeito cascata.

O governador do Maranhão, Flávio Dino, afirmou em suas redes sociais que o Corpo de Bombeiros está finalizando os trabalhos de busca e resgate no local, e demonstrou sua solidariedade aos feridos e seus familiares.

Em nota, o Grupo Mateus confirmou a morte da funcionária. “É com profundo pesar que o Grupo Mateus vem a público se solidarizar com a família da colaboradora Elane de Oliveira Rodrigues que, infelizmente, faleceu no acidente”.

A empresa lamentou o acidente e disse que “imediatamente, todas as autoridades de segurança pública do Estado foram acionadas e prontamente iniciaram o trabalho de apoio e, neste momento, realizam o resgate e o socorro dos feridos.”

O Grupo informou também que o “time de gestores e colaboradores está acompanhando de perto os trabalhos das equipes de resgate e dando todo suporte solicitado para facilitar o trabalho das autoridades.”

No Pará

Clientes e funcionários do Grupo Mateus localizado no município de Altamira, no Pará, sudeste paraense, se reuniram na manhã deste sábado, após a abertura da loja, e fizeram uma oração em homenagem às vítimas do trágico acidente ocorrido em São Luís, no Maranhão.

