Paraense ‘dribla’ as dificuldades e a fome e assina contrato com o Flamengo

Da favela em Marabá, no sudeste paraense, para o clube de maior torcida no Brasil. O jogador paraense Rodrigo Nascimento, de 18 anos, assinou contrato com o Flamengo-RJ e vai defender as cores do clube carioca nos próximos anos e sem passar pela base de Remo e Paysandu.

O volante Rodrigo iniciou no futebol na escolinha em Marabá chamada “Arena Beira-Rio”, aos 10 anos. O jogador teve que enfrentar a dificuldade financeira e a fome para seguir em busca do sonho de ser jogador profissional, mas contou com o apoio do professor, que o ajudou a trilhar no futebol.

“Saí da favela da Vila do Rato, em Marabá. A maioria das pessoas pensam que tudo de ruim vem da favela. Fiz uma ação social no dia das crianças, todos sorrindo, brincando. Lá aprendi a ser homem e o que é certo o que é errado. É um local de gente honesta, trabalhadora, que não mexe nas coisas de ninguém. O Gilson Marques, meu professor, me apoiava como um pai, sofremos e ganhamos juntos”, disse.

Após ser observado em jogos pelo Tigre catarinense, Rodrigo assinou enfim um vínculo com o Mengão. “Pessoas ligadas ao Flamengo assistiram os meus jogos, gostaram, fizeram uma parceria com o Criciúma e fui contratado, junto com meus intermediários. Hoje realizo o meu maior sonho de criança, podendo vestir a ‘maior camisa do mundo’. Agradeço a Deus, familiares e empresários que sempre estiveram presentes. Prometo honrar esse manto dentro e fora de campo”, disse em postagem na sua conta no Instagram.

(O Liberal)