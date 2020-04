Pará registra primeira morte causada pelo novo coronavírus

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde Pública (Sespa), confirma a primeira morte causada pelo novo coronavírus, ocorrida em 19 de março. A vítima é uma mulher de 87 anos, que morava em Santarém, no oeste paraense. Suas condições de saúde a mantiveram acamada por 10 anos, em casa, e recentemente ela teve contato com pessoas vindas de fora do Pará.

Uma amostra foi coletada e o exame foi realizado em laboratório privado, tendo sido a Saúde Estadual notificada da morte suspeita pela secretaria de Saúde do município somente após o óbito, no dia 25 de março. A partir desta data, a Sespa conduziu o inquérito epidemiológico e concluiu por validar o falecimento por covid-19.

Nas próximas horas, o Governo do Estado deve disponibilizar mais informações sobre o caso, bem como sobre o andamento das ações de combate à pandemia.

