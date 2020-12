Pará encerra o ano como maior gerador de empregos formais entre os estados da região Norte e o 4º maior do país

Mesmo em um cenário adverso, devido a pandemia de covid-19, o Estado do Pará encerra o ano de 2020 com o título de maior gerador de empregos formais entre os estados da região Norte, e ainda em quarto lugar no ranking de gerador de empregos em todo o país.

Segundo o Estudo do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o Pará gerou, só no mês de novembro, cerca de 6.215 postos de trabalhos formais, e no ano, entre janeiro e novembro, um total de 38.234 postos de trabalhos, grande parte nos setores de serviço, construção civil, comércio e indústria.

Os dados são do Dieese em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Renda (Seaster), a partir de informações do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. (Agência Pará)