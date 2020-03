PARÁ: BOLETIM CORONAVÍRUS (COVID-19)

Foi atualizado na manhã dessa segunda- feira (30) os registros de pessoas infectadas com o Covid-19.

A Secretaria de Saúde do Estado Do Pará informou que há 21 casos confirmados, 610 casos de suspeitas que foram descartados e 104 casos em análise.

No último sábado (28) foi divulgado pela Secretaria de Saúde Municipal de Saúde (Sesma) o primeiro caso curado de Corona vírus no Pará. O advogado, cujo o nome não foi divulgado, conversou com a equipe da Coordenadoria de Comunicação (Comus) da Prefeitura de Belém, contou que ficou em isolamento, inicialmente hospitalar, desde o dia 12 de março, dia da coleta. No dia 18, quando recebeu o diagnóstico da Covid-19, manteve também o isolamento, desta vez domiciliar.

“Não transmiti para ninguém que esteve, nesse período, próximo a mim”, afirmou o paciente que, apesar de ter recebido a alta, se manterá em casa ao lado da esposa e dos filhos, seguindo todo o protocolo do Ministério da Saúde.

(Júlia Mahraia/da Redação)