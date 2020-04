Mulher de 100 anos é a quarta morte por Covid-19 no Pará ; Estado tem 106 casos registrados

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou nesta segunda-feira (6) a morte de uma mulher de 100 anos vítima do novo coronavírus (Covid-19) no Pará. Este foi o quarto registro de óbito de um infectado pela doença no estado e o segundo de pacientes acima de 60 anos. Até o momento, o Pará registra 106 casos da Covid-19

De acordo com a Sespa, a paciente vivia em Belém. A Secretaria não informou como a paciente contraiu o vírus, se foi um caso importado ou por transmissão comunitária.

Segundo o último boletim divulgado pela Sespa, o estado possui ainda 1.069 casos descartados; 106 em análise.

Entre os 106 confirmados até esta segunda-feira, a maioria dos infectados está entre a faixa etária de 20 a 49 anos, com mais de 66 casos. Segundo os números, 52 dos pacientes diagnosticados são mulheres, 50 são homens e uma criança que não teve o sexo identificado.

O Secretário de Saúde Pública do Pará Alberto Beltrame fez um pedido durante coletiva na noite de sexta-feira (3), para que a população do estado permaneça em casa principalmente nesse período em que a confirmação os casos dispararam.

“Nós temos vistos gradativamente a cidade de Belém voltar a uma vida praticamente normal. As pessoas se assustaram no início e agora que é justamente o momento de ficar em casa mais do que nunca parece que as pessoas relaxaram e estão tranquilas circulando pelas ruas”, disse Beltrame.

Segundo o secretário, o resultado dessa circulação de pessoas pelas ruas fez com que o estado tivesse um crescimento de 50% de casos confirmados em apenas um dia. Ainda segundo Beltrame, se mais casos forem confirmados a probabilidade desses casos serem graves aumenta.

(com informações de G1 Pará)