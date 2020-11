Meninas da Esmac vencem por goleada de 8 a 0 o Oratório do Amapá, no Estádio Mangueirão

Em uma partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A2, a equipe da Esmac venceu por 8 a 0 o Oratório (AP), no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, na tarde desta sexta-feira (30). Para receber a partida, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) mobilizou 43 pessoas, entre agentes de segurança pública, de saúde e servidores.

No primeiro tempo as paraenses começaram a pressionar bastante as atletas do Oratório, abrindo o placar, logo nos primeiros minutos com um lindo gol da atacante Letícia. Os gols não pararam por ai, aos 20 minutos, a jogadora Pingo bateu e ampliou o placar, e repetiu a dose aos 48, quando marcou o terceiro gol. Já no final do primeiro tempo, a atacante Cássia marcou o quarto para a equipe da Esmac.

Na volta da segunda etapa, aos quatro minutos, a volante Lora Soure marca mais um gol. Ainda com mais poder físico, as atletas da Esmac continuaram pressionando e, aos 31 minutos, a atacante Silvani faz o quinto do dia. Na sequência, a equipe de Ananindeua continuou marcando aos 39 e 46 minutos, com gols de Rayane e Letícia, respectivamente.

Com o resultado, as paraenses seguem invictas na primeira posição e lideram o grupo A da competição.

O MANGUEIRÃO

Nesta semana, o estádio recebeu o serviço de limpeza e higienização completa, incluindo o gramado. Todas as normas do protocolo de segurança continuam sendo seguidas, com aferição de temperatura no portão de acesso ao Mangueirão, além da disponibilização de álcool em gel.

“Em todas as partidas, um dos maiores cuidados da Seel é com a limpeza das áreas de trânsito das pessoas e com o gramado, onde feito um trabalho bem intenso, pois o caimento do espaço de jogo deve estar dentro dos padrões de qualidade, para que a bola de futebol deslize rumo ao gol”, diz Fábio Lima, diretor do estádio.

REGULAMENTO

O Campeonato tem 36 times divididos em seis grupos, que jogam entre si em cada chave. Classificam-se à segunda fase os dois melhores colocados de cada chave e os quatro maiores pontuadores que estiveram na 3ª posição.

Na segunda etapa da competição, os confrontos seguem o modelo mata-mata. Os times que chegarem à semifinal garantem as vaga à Série A-1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

A ESMAC está no grupo A, junto com Ceará (CE), Oratório (AP), Sociedade Esportiva Juventude Timonense (MA), Tiradentes (PI) e Santos Dumont (SE).

(Agência Pará)