Lutador de Redenção, Magno Pitbull, se prepara para combate no MMA no Rio de Janeiro

Dando orgulho ao Sul do Pará, Magno Silva de Sousa – conhecido como Magno Pitbull – é um dos nomes selecionados para lutar no grande evento de MMA Shooto Brasil, na capital do Rio de Janeiro. Ele vai representando o Pará, pela categoria 66 Kg.

Magno Pit Bull já vem ganhando destaque há um tempo, com experiência de 10 anos no MMA, é um dos melhores no ranking de sua categoria no estado e colecionador de vitórias, inclusive ele é dono do Cinturão LA combat. Recentemente ele venceu no MMA com um belíssimo nocaute o lutador Tulio, o que garantiu que ele ingressasse no Shooto Brasil.

Ciente de que o caminho do sucesso exige muita dedicação, ele vai dar mais esse passo em sua carreira que é estar em um evento nacional, no qual lutam apenas os melhores de cada categoria. Em entrevista ao A notícia, o Pit Bull contou que já está em ritmo de treinamento muito forte, inclusive com uma dieta rigorosa, e que sua expectativa é fazer bonito na luta.

“Eu quero dar um show e vencer, e assim que vencer, vou pedir o cinturão do evento, pois não vou só pra lutar, vou pra ser o campeão”.

O jovem Redencense afirma ainda que sua intenção é, além de representar bem o Município e região, abrir a porta para todos os lutadores da região, mostrando que no Sul do Pará também há atletas bons, e que outros cheguem onde ele está conseguindo chegar.

Ao ser indagado sobre sua motivação, Magno Pitbull afirma que o fato de haverem pessoas que acreditam nele faz com que ele não lute somente para si. “Sempre dou o meu máximo nos treinos e tudo, porque tem muitas pessoas que acreditam em mim. Eu sempre luto pela minha família e por meus amigos, que acreditam na minha pessoa e no meu sucesso”.

A luta vai ser transmitida pelo canal Combate, e será em 08 de novembro (domingo).

Pessoas que desejarem apoiar o lutador redencense nos gastos com exames, passagens e outros para a participação no evento podem entrar em contato com o mesmo pelas redes sociais – @magnopitbullrdc.

