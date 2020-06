Interior do Pará recebe 42 respiradores para tratamento da Covid-19; Redenção irá receber quatro

O Governo do Pará enviou na manhã de sábado (30), 42 respiradores para várias regiões do Estado, ampliando o número de UTI’s exclusivas para tratamento de Covid-19 na rede pública de saúde estadual. Foram distribuídos quatro equipamentos para o município de Breves, no Marajó; 10 para Tucuruí, no sudeste do Estado; 14 para Marabá; e 4 para Redenção, ambas as cidades pertencentes ao sul do Pará. Outros 10 foram enviados para Santarém, na região oeste.