Governo do Pará anuncia a chegada de mais 50 respiradores mandados pelo Ministério da Saúde

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou que o estado receberá 50 respiradores do Ministério da Saúde. O anúncio foi feito na tarde deste domingo (17), pelas redes sociais. De acordo com ele, os equipamentos estão chegando para somar 390 leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) na cobertura de atendimento para casos da Covid-19.

Os equipamentos serão distribuídos entre as regiões do estado. “Já estamos com a logística pronta, uma parte vai ficar em Belém, na região metropolitana; outra parte já segue para o Baixo Tocantins, para o Marajó, para o nordeste, oeste, sul e sudeste do estado”, explicou Helder.