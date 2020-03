O resultado do teste de infecção covid-19, o novo coronavírus, do casal de Rio Maria, testou como negativo. O resultado foi divulgado no último domingo (22).

O casal estava em isolamento domiciliar desde o último dia 15 de março, aguardando o resultado do exame realizado em Belém.

A suspeita de que o casal estava infectado com o vírus, veio depois que eles chegaram de viagem dos Estados Unidos.

(Luiz Pereira)