A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Para (Sespa) confirmou mais três mortes de pacientes infectados pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) no Pará, nesta terça-feira (15). Com os novos casos, o estado registra 17 óbitos de pessoas contaminadas pela Covid-19. O estado tem 313 casos confirmados da doença.