CORONAVÍRUS: Vans paralisaram o serviço de transporte de passageiros até o dia 13

O serviço do transporte de passageiros por meios de Vans do estado do Pará foi suspenso no final desta terça-feira (07) com previsão de retornar somente na segunda-feira (13). As Vans de Marabá, Rio Maria, Xinguara, Redenção, Água Azul do Norte, Conceição do Araguaia e demais regiões do Pará estão suspensas.

As atividades de transporte alternativo foram suspensas atendendo o decreto de Nº 609, Art.19 do Governador Helder Barbalho expedido em 06 de abril de 2020, com o objetivo de conter a propagação do vírus.

O decreto diz que durante os feriados da Semana Santa e de Tiradentes, ficará vedada a saída intermunicipal, por meio rodoviário ou hidroviário, no período de 08 a 13 de abril de 2020, o descumprimento da medida do decreto acarretará uma multa diária de até R$ 50.000,00.

Em Redenção o movimentado terminal de embarque e desembarque das Cooperativas de transporte alternativo, localizada ao lado da rodoviária, amanheceu fechado.