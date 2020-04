CORONAVÍRUS: Barreiras Sanitárias estão sendo realizadas nas estradas da região do Pará

Desde a manhã de ontem (08), várias barreiras sanitárias começaram a serem montadas na região Araguaia, nas BR-158 e BR-155 e nas PA-287 e PA-279. As barreiras durarão no período de 8 a 13 de abril.

Uma barreira está localizada na BR-155 no trecho que liga Redenção e Rio Maria.

Já na BR-158, a barreira está acontecendo no trecho de Redenção e Santana do Araguaia.

E na PA-287, está sendo realizada a barreira no trecho entre Redenção a Conceição do Araguaia.

Na PA-279, uma barreira está localizada entre os município de Tucumã e Ourilândia do Norte.

Em Conceição do Araguaia será feita a barreira sanitária na PA-287 que liga O município a ponte do Rio Arraia.

Só poderão entrar nos municípios, residentes, serviços essenciais ou pessoas que irão fazer algum tipo de serviço. O objetivo da realização da barreira sanitária é prevenir a propagação do Covid-19.

As barreiras visam dar cumprimento ao decreto estadual N• 609, Art. 19 emitido na data 06 de abril de 2020 pelo Governador do Estado do Pará Hélder Barbalho. No mesmo decreto também determina a paralisação de transportes alternativos.

As barreiras estão sendo realizadas pelos departamentos de vigilância sanitária dos municípios em parceria com o Governo do Estado através do Departamento de Trânsito (DETRAN) e da Polícia Militar.

(Júlia Mahraia/ da redação)