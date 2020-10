Candidato a prefeito no Pará é morto com tiros na cabeça enquanto estava em restaurante

O candidato a prefeito do município de Dom Eliseu, Adriano Sousa Magalhães (Solidariedade), foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (7) no sudeste do Pará, segundo a Polícia Civil.

De acordo com informações preliminares de testemunhas, Adriano estava em um restaurante do município quando foi abordado por um homem armado, que saiu de um carro. O suspeito baleou o candidato na cabeça, retornou ao veículo e fugiu.

Ainda segundo testemunhas, a vítima chegou a ser encaminhada para um hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.

O delegado da cidade informou que ainda não há informações sobre a motivação do crime.

(G1 PA)