BRASIL: Sobe para 567 o número de mortos com covid 19. No Pará já são 5 óbitos

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 8h desta terça-feira (7), 12.240 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil, com 567 mortes pela Covid-19.

A Bahia confirmou sua 11ª morte nesta manhã: um homem de 64 anos que estava internado em um hospital público de Salvador. Ele era diabético e tinha problemas cardíacos.

Na segunda-feira, (6) o Acre registrou a primeira morte e, agora, apenas o Tocantins não apresenta casos fatais.

No Pará um homem de 75 anos morreu pela doença em Cametá, no nordeste do estado, segundo a Secretaria de Saúde. É a primeira morte pela doença no município.

A Secretaria não informou como a paciente contraiu o vírus, se foi um caso importado ou por transmissão comunitária. Somente nesta terça, três mortes foram confirmadas no estado.

(com informações de G1 Pará/ Agência Pará)