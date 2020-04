ATUALIZAÇÃO: Pará tem 114 óbitos e 2070 casos confirmados de Covid-19

A Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) confirmou 14 novas mortes pela Covid-19 no Pará. Segundo informação divulgada na tarde deste domingo (26), os óbitos foram registrados em Belém, Limoeiro do Ajuru, Paragominas, São Caetano de Odivelas, Marabá, Santa Cruz do Arari, Santo Antônio do Tauá e São Miguel do Guamá. Com as confirmações, o Pará possui 114 mortes causadas pela doença.