Abertas inscrições para Auxílio Permanência no Campus Conceição do Araguaia; auxílio chega a 300 reais

O Instituto Federal do Pará – Campus Conceição do Araguaia (IFPA/CDA) divulgou edital para concessão de Auxílio Permanência I, II e III, para estudantes regularmente matriculados nos cursos presenciais de Agropecuária, Edificações, Eventos, Segurança do Trabalho, Manutenção e Suporte em Informática, Saneamento, Marketing, Técnico em Meio Ambiente, Gestão Ambiental, Agronomia, Engenharia Ambiental e História, na forma de oferta (curso técnico integrado ao ensino médio, subsequente ou superior), para o ano de 2020, sob a responsabilidade da Comissão de Assistência Estudantil do Campus ou Comissão de Assistência Estudantil.

O Auxílio Permanência I, no valor de R$ 300 reais, destinado a estudantes considerados com alta vulnerabilidade, na faixa de renda familiar per capita até meio salário mínimo.

O Auxílio Permanência II, no valor de R$ 200 reais, destinado a estudantes considerados com média vulnerabilidade, destinado a estudantes na faixa de renda familiar per capita acima de meio salário mínimo até um salário mínimo.

Já o Auxílio Permanência III, no valor de R$ 150 reais, destinado a estudantes considerados com baixa vulnerabilidade, destinado a estudantes na faixa de renda familiar per capita acima de um salário mínimo até um salário mínimo e meio.

O Campus Conceição do Araguaia tem um recurso total para a referida ação na ordem de R$ 400.225,32 (quatrocentos mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos).

A seleção dos estudantes ocorrerá mediante realização de análise da situação socioeconômica do estudante, por ele informada no SIGAA no ato de inscrição, realizada pelo setor de assistência estudantil do Campus, cuja análise de vulnerabilidade social é de competência exclusiva do assistente social.

Caso o estudante seja menor de idade, referido termo deverá ser assinado pelo estudante e também pelo responsável legal.

Para participar do processo de seleção aos auxílios da assistência estudantil é obrigatório – ter matrícula regular no período letivo vigente em cursos presenciais nos níveis de educação do ensino técnico de nível médio, graduação e formação inicial e continuada (FIC) acima de 160h; ter renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio; a renda per capita mensal familiar é a soma total da renda bruta no mês, de todos aqueles que compõem a família, dividida pelo número de seus integrantes.

Os auxílios serão concedidos independentemente da comprovação da frequência. Tal medida visa a permanência do estudante na instituição no período de extensão do calendário acadêmico.

As inscrições poderão ser realizadas no período de 27 de abril a 08 de maio de 2020. O resultado final será divulgado nos quadros de aviso/murais do Campus e no site

http://conceicaodoaraguaia.ifpa.edu.br na data prevista do dia 01 de junho de 2020.

Para facilitar ainda mais o processo, os formulários de inscrição estão disponíveis na guarita do Campus Conceição do Araguaia. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail da Assistência Estudantil – assist.estudantil@gmail.com; aparecido.cruz@ifpa.edu (presidente da Comissão); ou pelo fone: (91) 99147-4464.

Documentos necessários para a inscrição:

Documentos que deverão ser digitalizados e anexados no ato da inscrição no SIGAA:

RG e CPF do estudante;

Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável do estudante, se for o caso;

RG ou Certidão de Nascimento ou Casamento de todos os membros do grupo familiar (que moram na mesma casa); Comprovante de endereço emitido nos três últimos meses em nome de um dos membros da família. Se imóvel alugado apresentar contrato de aluguel ou último recibo de pagamento;

Caso o estudante não tenha como comprovar o endereço deverá apresentar Declaração de Residência conforme Anexo III do edital;

Quadro de Composição familiar devidamente preenchido (conforme Anexo II do edital);

Comprovantes de renda atualizado de todos os membros da família maiores de 18 (dezoito) anos que residam no mesmo endereço.

(Viviane Campos)