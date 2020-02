Pará se destaca no 13º Encontro Nacional de Muladeiros

Iporá, centro oeste de Goiás, sede do maior encontro de muladeiros do país. Não é à toa que a cidade recebe o título de Capital dos Muladeiros do Brasil. Este ano o evento aconteceu do dia 21 a 26 de janeiro. A cidade localizada no centro oeste goiano fica distante 216 km da capital goiana.

Segundo o pecuarista, empresário e criador de muares Roberto Paulinelli do Haras Santos Reis de Rio Maria – PA, o estado do Pará mais uma vez foi bem representado no evento que superou todos os recordes este ano com uma cavalgada com mais de 4 mil animais.

“Aconteceram todas as categorias de prova de marcha de muares que fazemos aqui e mais a prova de patroa, patrão e categoria mirim”, disse Roberto. Enfatizando ainda que o Pará levou mulas do Haras Santos Reis de sua propriedade e Atílio Carvalho de Redenção. “Tivemos provas de Team Pening, Hanch Sorting com a participação do Mosquito de Rio Maria; Prova de Rédea, Concurso de Tralha, Queima do Alho com um grande público, tivemos a presença do Marco Antônio Barbosa da MAAB e do Governador de Goiás Ronaldo Caiado que ficou durante dois dias e participou da cavalgada e da Prova de Patrão”, afirmou Roberto.

Entre os animais paraenses destacados ficaram: Brinco Santos Reis – 3º lugar Burro Adulto, Jato Santos Reis – 3º lugar Burro Jovem, Jóia Santos Reis 3º lugar Mula Mirim, Katrina Santos Reis – 3º lugar Morfologia, Estrela AC de Redenção – 3º lugar Categoria Mula Diagonal; e ainda no Ranch shorting – Marcos Vinicius Lalão e Tiziu (Haras Santos Reis) ficaram em 4º lugar.

O Haras Santos Reis de Rio Maria teve seu plantel à venda bastante valorizado, vendendo três mulas para as cidades de Marabá – PA, Jataí – GO e Orlândia-SP, sendo que esta última (Musa Santos Reis) no valor de R$55 mil.

Roberto Paulinelli disse em entrevista que é o sétimo ano que participa do evento e que considera a melhor no Brasil. “Quem gosta de animais tem que ir neste evento em Goiás, é o encontro de todos os muladeiros e criadores do Brasil”, afirmou. Idelson Gomes