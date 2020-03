PA: Servidores do Detran decidem manter greve que já dura 40 dias

Os servidores do Departamento de Trânsito do Pará (Detran) decidiram, em assembleia na sexta-feira (28), continuar a greve, que completa 40 dias. Segundo os trabalhadores, é a mais longa paralisação da categoria no estado.

Segundo os manifestantes, 80% dos serviços do órgão estão paralisados em todo o estado.

A principal reivindicação dos trabalhadores é a publicação da portaria de terceirização do serviço de vistoria veicular. Também há outras reivindicações como reajuste da gratificação, revisão do plano de cargos, carreira e remuneração e a realização de concurso público. (G1/PA).