Operação apreende 14 toneladas de pescado na região do Lago de Tucuruí

A Operação de Fiscalização realizada pela IDEFLOR-Bio, SEMAS, Polícia Militar apreendeu 14 toneladas de pescado na região do Lago de Tucuruí, que abrange os municípios de Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Nova Ipixuna, Itupiranga e Novo Repartimento. A ação que durou 30 dias contou com apoio da Eletronorte e Secretarias Municipais de Meio Ambiente. Também foram recolhidos quase 44 mil metros de redes de emalhar que estavam sendo utilizadas de forma irregular.

O objetivo da ação é combater a pesca irregular realizada no período de defeso, época em que os animais se reproduzem na natureza. A iniciativa busca a preservação das espécies. “Infelizmente esses números refletem a falta de conscientização das pessoas em relação aos recursos naturais, uma vez que a região está no período do defeso, quando a pesca comercial é proibida no período de 01 de novembro a 28 de fevereiro”, disse a gerente do Mosaico Lago de Tucuruí/IDEFLOR-Bio, Mariana Bogéa.

Durante a operação, também foram resgatados animais silvestres, que após avaliação técnica, foram devolvidos a natureza. “As ações de fiscalização fazem parte da missão Institucional do IDE-Bio, que não medirá esforços para garantir o cumprimento da legislação ambiental vigente, assim como a manutenção dos níveis sustentáveis dos estoques pesqueiros no Lago de Tucuruí”, enfatiza a Presidente do IDEFLOR-Bio, Karla Bengtson.

O Lago de Tucuruí, além de ser um Mosaico de Unidades de Conservação, é responsável pela manutenção do desenvolvimento da pesca comercial, que é a principal atividade econômica desenvolvida nesse espaço, sendo responsável por empregar diretamente mais de 5 mil pescadores. (Blog do Zé Dudu)