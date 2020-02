NAUFRAGANDO: Navio com minério da Vale equivale a 3 campos de futebol

Rio de Janeiro: Um navio contratado pela Vale corre risco de naufrágio no litoral do Maranhão. A tripulação já foi evacuada e as autoridades trabalham para evitar impacto ambiental, já que a embarcação está carregada não só de minério, mas também de combustível.

O navio foi carregado no terminal marítimo da Ponta da Madeira, em São Luís, e seguia para a China, quando a tripulação detectou a entrada de água em compartimentos de carga, por volta das 21h30 de segunda (24), depois que o casco da embarcação tocou o fundo do mar.

Para reduzir o risco de naufrágio, o comandante encalhou a embarcação em um banco de areia a cerca de 100 quilômetros da costa. O Ibama (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis) diz que embarcações e helicópteros foram enviados ao local.

Em nota, o órgão ambiental informou que, durante sobrevoo na região, não foi observada a presença de poluentes no mar.

Segundo a Polaris, as avarias ocorreram em um tanque vazio do fundo da embarcação. A Marinha diz ter detectado dois pontos de vazamento no casco, mas que não houve derrame de minério nem de combustível.

Os 20 tripulantes deixaram o Stellar Banner e, segundo a Marinha, estão em segurança em rebocadores na região do acidente.

Uma embarcação com material para conter possíveis danos ambientais foi enviado pela Vale, disse o comando do 4º Distrito Naval.

O Stellar Banner foi construído em 2016 e tem capacidade de 300 mil toneladas de porte bruto (incluindo seu próprio peso).

Segundo o site Marine Traffic, deixou o porto de Itaqui na segunda (24) e chegaria ao porto de Qingdao no dia 5 de abril.

A Vale disse em nota que, enquanto operadora portuária, vem prestando suporte técnico-operacional e colaborando com as autoridades marítimas.

A Marinha diz que se reuniu com representantes da empresa Ardent Global, contratada pela Polaris, e solicitou a apresentação de um plano de salvatagem do navio.

Sediada em Seul, a Polaris é uma empresa especializada no transporte de minério de ferro, que tem em sua frota 36 navios. Deles, 27 deles são da mesma classe do Stellar Banner: VLOC (sigla para transportadores de minério de grande porte).

A empresa disse que o navio passará por inspeções completas e uma empresa de resgate foi contratada para a contingência. “Todas as autoridades foram acionadas de acordo com os procedimentos padrão e estão respondendo de acordo”, afirmou.

A reportagem tentou falar com o escritório brasileiro da empresa, mas ninguém atendeu o telefone. A Marinha instaurou inquérito administrativo para apurar as causas e responsabilidades do incidente. Nicola Pamplona/Folha de S.Paulo