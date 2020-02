Muita descontração no trote dos aprovados na UEPA em Conceição do Araguaia

Os calouros e veteranos da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus VII – Conceição do Araguaia fizeram a festa logo após a divulgação do listão dos aprovados no Processo Seletivo 2020. O anúncio do aguardado listão foi feito por volta das 10h, na Praça da Bíblia, no centro da cidade, onde muitos estudantes já esperavam ansiosos pelo anúncio do resultado. As aulas na UEPA iniciarão dia 10 de fevereiro.

Assim que começou a divulgação dos nomes os aprovados, também teve início o tradicional trote, organizado pelo Diretório Acadêmico, com apoio da Coordenação do Campus VII. Em clima de muita descontração e euforia, os calouros dos cursos de Biologia, Educação Física, Enfermagem, Geografia, Matemática, Pedagogia e Química se lambuzaram na brincadeira e em seguida saíram numa animada passeata pelas ruas da cidade, que foi encerrada no Beiradeiro.

Lista dos aprovados: O listão dos aprovados está disponível no site da UEPA. http://www.uepa.pa.gov.br). DELMIRO SILVA