Matrícula para os cursos técnicos do Campus Conceição do Araguaia vão até o dia 31

O Processo Seletivo Unificado 2020 para os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio visando o preenchimento de 4.570 vagas nos cursos técnicos de nível médio, na forma de oferta integrada e subsequente, modalidade de ensino presencial, para ingresso nos 1º e 2º semestres do ano letivo de 2020 foi realizado no dia 01 de dezembro de 2019.

O período de matrícula para os cursos técnicos do Campus Conceição do Araguaia iniciaram na última segunda-feira (20) e vão até o dia 31 de janeiro. Dessa vez, o campus ofertou os cursos técnicos de Agropecuária e Edificações na modalidade integrada e integral, com 40 vagas respectivamente. Já para os cursos na modalidade subsequente (pós-médio), o campus ofertou na área de Eventos (40 vagas), Manutenção e Suporte em Informática (35), Meio Ambiente (40), Segurança no Trabalho (40).

Acesse o link https://bit.ly/37aKkBm e saiba todas orientações para habilitação de matrícula. Viviane Fialho