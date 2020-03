IFPA: Alunos do Campus Conceição do Araguaia serão capacitados sobre saúde sexual e reprodutiva

Técnicos do Instituto Cultural Barong vão oferecer aos alunos do Instituto Federal do Pará – Campus Conceição do Araguaia capacitação e atualização em sexualidade, no período de 23 a 27 de março no Miniauditório do Campus, das 18h às 22 horas. O evento objetiva ampliar o conhecimento do alunado na área. Essa atividade visa atender as demandas solicitadas durante as reuniões realizadas em novembro do ano passado e que contou com a participação de docentes e alunos da Universidade Estadual do Pará (Uepa).

Atenção em saúde sexual e reprodutiva é uma das áreas de atuação prioritárias da atenção básica à saúde. Deve ser ofertada observando-se como princípio o respeito aos direitos sexuais e aos direitos reprodutivos. Desenvolver esse trabalho não é tarefa simples, tendo em vista a alta complexidade que envolve o cuidado dos indivíduos e famílias inseridos em contextos diversos, onde é imprescindível realizar abordagens que considerem os aspectos sociais, econômicos, ambientais, culturais, entre outros, como condicionantes e/ou determinantes da situação de saúde. Isso exige um enfoque não só para o indivíduo, mas também para a família e a comunidade. Vale ressaltar que, no contexto atual, as famílias assumem diferentes informações, não apenas aquelas de grupo nuclear específico, formado por pai, mãe e filhos, sendo importante compreender a família também como um espaço emocional e social, na qual podem se reproduzir as mais diversas formas de relações da sociedade.

O Instituto Cultural Barong é uma organização não governamental fundada em 1996 que tem como missão a promoção da saúde sexual e reprodutiva. Esse evento é parte do projeto “Juventude: a nossa vez”, investimento social da Horizonte Minerals.

No dia 21 de março, das 13h às 17 horas, os docentes do campus vão conhecer o projeto. Serão ofertadas 40 vagas e para fazer sua inscrição gratuita é só acessar o link https://bit.ly/2PKCKH4. Viviane Fialho