Governador Helder Barbalho, neste sábado, vai inaugurar ponte em Cumaru e assinar ordem de serviço em Redenção

A agenda do Governador Helder Barbalho (MDB) prevê para este sábado (19) dois atos de inauguração de obras na região do sul do estado.

Às 11 horas, ele deve inaugurar uma ponte sobre o Rio Trairão no Município de Cumaru do Norte, na Estrada da Mata Verde, Km 14, Zona Rural. A ponte tem 125 metros de extensão e interliga 60% da Zona Rural do município, ligando as regiões: Mata Verde, Serra Azul, Brilhante e Romaria.

O início da obra foi em 14 de agosto de 2020 e já está pronta em tempo record, condiderando que geralmente obras como esta levam mais tempo para serem construídas. Essa construção foi feita por uma empresa especializada em construção de pontes, de Belém, chamada SPE Engenharia, contratada pela Prefeitura.

MAIS: Esta obra é considerada uma grande conquista da gestão da Prefeita Cleusa Tempone, que priorizou o encaminhamento desta reinvidicação junto ao Governo do estado e agora já pode comemorar o benefício com o povo. A gestão ainda estará entregando este ano: 01 abrigo masculino, 01 abrigo feminino, 01 praça na Serra Azul, 13° Salário pago aos servidores bem como o salário de dezembro em dia, e o muro do cemitério municipal.

Logo depois, às 13 horas o Governador deve estar na Câmara Municipal de Redenção – PA para realizar ato de assinatura para construção de 25 pontes de concreto armado.

(Da Redação)